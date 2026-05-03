Incendio en Tiquisio- Bolívar dejó heridos y varias casas destruidas

Un grave incendio en el municipio de Tiquisio, sur de Bolívar, fue controlado por la comunidad y voluntarios de la Defensa Civil.

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De acuerdo con el reporte conocido por Caracol Radio, siete casas resultaron quemadas parcialmente y seis de manera total. Hasta el momento, se conoció que dos personas fueron evacuadas vía fluvial para recibir atención médica en Magangué y se habla de una tercera con pronóstico reservado. Las primeras hipótesis señalan que un camión cargado con gasolina, se prendió en llamas por razones que son materia de investigación

“He impartido instrucciones para que un equipo integrado por funcionarios de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y de la Secretaría de Seguridad se desplace a ese municipio para brindar todas las ayudas que necesiten las 15 familias damnificadas por este incendio. Haremos especial seguimiento a la atención de dos heridos que serán atendidos en Magangué”, manifestó el gobernador Yamil Arana.

A esta hora se están transportando las ayudas humanitarias, personal de la gobernación y voluntarios de la Defensa Civil se están movilizando a la zona con apoyo de la Infantería de Marina.