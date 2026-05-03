Impacto Colectivo Barú 2030 acompañó celebración de la Cruz de Mayo

La comunidad de Barú Pueblo celebró la tradicional Cruz de Mayo, una festividad que hace parte de su identidad cultural y espiritual, y que año tras año reúne a familias y comunidad en torno a la fe, la música y las expresiones propias del territorio.

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Desde Impacto Colectivo Barú 2030, estrategia que articula esfuerzos entre organizaciones comunitarias, entidades públicas y privadas para impulsar el desarrollo sostenible de la isla, se acompañó esta celebración reconociendo que las tradiciones culturales son fundamentales para fortalecer el tejido social y la construcción de comunidad desde lo colectivo.

La Cruz de Mayo se vivió como un espacio de encuentro intergeneracional, donde niños, jóvenes y adultos participaron en actividades que mantienen viva esta tradición, como encuentros religiosos, conversatorios con sabedores comunitarios, juegos tradicionales y el Festival del Marisco, que se consolida como un escenario para resaltar la riqueza gastronómica de la comunidad.

Asimismo, estas celebraciones se convierten en un momento de encuentro, donde las comunidades de Santa Ana y Ararca llegan a Barú Pueblo, generando espacios de relacionamiento e integración entre las comunidades de la isla. Estas festividades exaltan el valor de la espiritualidad, la música y las costumbres que han sido transmitidas de generación en generación.

Así lo afirma Wilner Gómez Rodríguez, sabedor ancestral y líder ambiental de la comunidad:

“Una de las cosas más importantes que tiene la población de Barú son sus fiestas. Es el momento en el que la gente entre su jolgorio se congrega en ese evento de animación cultural y expone cada una de sus manifestaciones culturales.”

Para la comunidad, esta celebración representa mucho más que una fecha en el calendario; es una manifestación de su identidad y una forma de preservar sus raíces. A través de cantos, encuentros y espacios compartidos, se fortalece el sentido de pertenencia y la conexión con su historia y su territorio.

Desde la estrategia de Impacto Colectivo Barú 2030 impulsamos el desarrollo sostenible de la isla, y reconocemos la importancia de estos espacios y la necesidad de seguir apoyándolos para preservar las tradiciones y culturas del territorio.