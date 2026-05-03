“Eran mujeres de entre 12 y 22 años”: magistrada sobre sentencia contra ‘paras’ por abusos en Meta

En diálogo con el Noticiero de la Mañana, la magistrada Alexandra Valencia, de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, se refirió a la sentencia mediante la cual condenaron a tres exmiembros de las extintas Autodefensas del Meta y Vichada (ACMV) por más de 170 crímenes sexuales contra más de 50 mujeres y niñas.

Todas estas mujeres fueron sometidas a torturas, tratos crueles y agresiones sexuales por motivos de control territorial, castigo, y por oponerse a ser las compañeras sentimentales de varios de estos paramilitares.

“Estamos hablando de una población de mujeres y niñas entre los 12 años y los 22 años de edad. Los hallazgos principales fueron la forma en la que fueron sometidas a tratos crueles y degradantes, eran raptadas, se les cercenaba el cabello con machetes” afirmó.

La juez transicional a su vez detalló la forma en la que los paramilitares buscaron imponer su control sobre el cuerpo de las mujeres que en muchas ocasiones tenían una alta vulnerabilidad. Varias de ellas eran mujeres rurales, quienes a corte de hoy no han regresado a Puerto Gaitán.

“El contacto inicial con ellas no fue fácil, guardan un silencio permanente, los descubrimientos fueron por el ejercicio de la Fiscalía General de la Nación que inició la documentación de hecho a hecho, no era fácil” dijo la magistrada.

La magistrada Alexandra Valencia señaló que varias de estas mujeres que fueron objeto de castigos eran llamadas “las calvas”, por ende, mediante una aproximación genuina y respetuosa frente a sus historias lograron generar en ellas confianza en el sistema de administración de justicia “y por esa razón se fueron documentando más hechos” mencionó.