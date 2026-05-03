Ejército rescató un tigrillo cachorro que había quedado huérfano e iba ser comercializado en Guainia

Tropas del Ejército Nacional rescataron un ejemplar juvenil de tigrillo hembra en zona rural del municipio de Inírida, Guainía, luego de que habitantes del sector alertaran sobre el presunto tráfico ilegal del animal silvestre.

El procedimiento fue adelantado por tropas de la Brigada 28, unidad orgánica de la Octava División, en coordinación con personal de la Armada Nacional y con apoyo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, CDA.

Según la información conocida, el cachorro de tigrillo habría quedado huérfano por acciones de personas dedicadas a actividades ilegales contra la fauna silvestre. Tras la alerta de la comunidad, las tropas intervinieron y lograron recuperar al animal.

El ejemplar fue trasladado a un lugar seguro, donde recibió atención veterinaria, hidratación, alimentación y seguimiento por parte de expertos en fauna silvestre.

El Ejército señaló que esta operación se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar el tráfico ilegal de fauna silvestre.