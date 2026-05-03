Dos capturados y dos aprehendidos tras operativos policiales en Cartagena

En el marco del “Plan Cazador” y la prevención de delitos de impacto, como el hurto en diversas modalidades, uniformados de la Policía Nacional de Colombia llevaron a cabo operativos en distintos sectores de la ciudad, resultando en la recuperación de tres motocicletas.

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Dos capturados por falsedad marcaria en los barrios Pie de la Popa y Getsemaní

Durante operativos de control por parte de las patrullas de vigilancia, fueron capturados dos sujetos identificados como ‘Mañe’ y ‘Carlitos’, de 56 y 35 años, quienes se movilizaban en dos motocicletas con alteraciones en sus guarismos de identificación. Por estos hechos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía por el delito de falsedad marcaria.

En el barrio Camilo Torres, dos aprehendidos por el delito de hurto

El resultado operativo fue realizado en el sector Nueva Deli, del barrio Camilo Torres, donde fueron aprehendidos dos adolescentes de 17 y 15 años, quienes fueron sorprendidos movilizándose en una motocicleta marca TVS de placa ULZ75F, la cual había sido hurtada el día anterior en el barrio La Consolata, mediante la modalidad de halado.

Los aprehendidos y la motocicleta, fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por el delito de hurto.

En lo corrido del año se han capturado 22 personas por el delito de hurto de motos, y se han recuperado 101 motocicletas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso insistimos en el llamado a la comunidad a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el teniente coronel, Carlos Andrés Nieto Cruz, Comandante del Servicio de Policía de la Metropolitana de Cartagena.