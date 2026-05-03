Distrito entregó cerramiento en Institución Educativa República de Argentina

Tal como lo anunció durante la inauguración de la nueva vía que conecta la Transversal 54 con la Cordialidad y Parque Heredia, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, cumplió su compromiso con la comunidad educativa del colegio República de Argentina y avanzó con la construcción del muro de cerramiento que separa la institución de este importante corredor vial.

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El mandatario distrital destacó que, además del muro prometido, la intervención fue ampliada para dignificar integralmente el entorno del colegio.

“Dijimos que para el sábado, 2 de mayo, el muro iba a estar listo, pero hemos sumado otras cosas: la entrada al colegio, que también es importante, tiene que ser digna a la carretera que hemos hecho, y todo el andén perimetral que no estaba incluido lo hemos agregado a la obra del cerramiento, para que la comunidad esté tranquila y augusta con lo que estamos haciendo”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Adicionalmente, la nueva vía de Territorio Mío ya cuenta con sistema de iluminación para garantizar condiciones adecuadas de tránsito vehicular durante la noche, mientras continúan los trabajos complementarios de construcción de andenes peatonales en el sector.

El cerramiento quedará listo para su entrega en los próximos días con todas las obras complementarias incluidas, generando satisfacción entre directivos, estudiantes, padres de familia y la comunidad en general de Territorio Mío, así como entre quienes transitan diariamente por esta importante conexión vial.

Con esta intervención, la Administración Distrital ratifica su compromiso de escuchar a las comunidades y ejecutar obras integrales que mejoren la infraestructura urbana y la calidad de vida de los cartageneros.