Conductor resultó herido tras volcamiento de camioneta en la Vía al Mar

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la Vía al Mar, en el tramo comprendido entre el barrio Crespo y el corregimiento de La Boquilla, donde una camioneta terminó volcada dentro de una cuneta al costado de la carretera.

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El siniestro ocurrió hacia las 7:00 de la mañana, según relataron personas que se encontraban en la zona al momento del hecho.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo involucrado es una camioneta Chevrolet Captiva gris, modelo 2012, de placas MAX-231, que se movilizaba en dirección hacia La Boquilla cuando, por razones que son materia de investigación, su conductor perdió el control al tomar una curva.

Testigos señalaron que el automotor se salió de la calzada y cayó en una cuneta, lo que provocó que se detuviera bruscamente y terminara volcado, con las llantas hacia arriba. El accidente ocurrió aproximadamente a 200 metros del sector de La Bocana.

Tras la emergencia, personal paramédico llegó al lugar para atender la situación y realizar las maniobras de rescate del conductor, quien quedó atrapado entre la estructura retorcida del vehículo.

Una vez fue extraído, el hombre fue trasladado de inmediato en ambulancia a un centro médico. Hasta el momento no se conoce un reporte oficial sobre su estado de salud, aunque testigos aseguraron que se encontraba consciente al momento de ser auxiliado. Al parecer, viajaba sin acompañantes.