AgroBolívar Magangué se consolida como vitrina del campo bolivarense

Luego del impacto positivo alcanzado en su primera versión en 2025, regresó a Magangué la feria equina y ganadera AgroBolívar, que se desarrolla en el Centro de Exposiciones de Bolívar y se consolida como uno de los eventos más importantes para el impulso del sector agropecuario, ganadero y campesino del sur del departamento.

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La feria se realizó del 30 de abril al 3 de mayo de 2026, reuniendo a pequeños y grandes productores, ganaderos, empresarios y visitantes en un espacio que fortalece la economía rural, promueve el intercambio comercial y resalta el enorme potencial productivo del departamento de Bolívar.

Tras una primera edición que evidenció el interés del sector y la comunidad, AgroBolívar avanza con paso firme en su consolidación como una plataforma estratégica para dinamizar el campo bolivarense, generar nuevas oportunidades de negocio y visibilizar el trabajo de quienes viven de la actividad agropecuaria.

Agenda diversa para fortalecer el campoDurante estos días, los asistentes podrán participar en una nutrida agenda que incluye:

- Exposiciones equinas y ganaderas

- Muestras comerciales del sector agropecuario

- Espacios de integración y networking

- Actividades culturales y familiares

- Subasta ganadera

- Mercado campesino

- Exposición de maquinaria agrícola

Rueda de negocios

El evento también ha recibido el reconocimiento de expertos del sector, quienes destacan la evolución y calidad alcanzada en esta segunda edición.

Así lo manifestó Ricardo Durán, juez de la Asocebú, quien resaltó el crecimiento organizativo y técnico del evento:

“Es un evento sobresaliente. Tuve la oportunidad de estar el año pasado juzgando la raza Guzerá, y hoy vemos una organización extraordinaria. La calidad de los ganados es tremenda. Solo queda felicitar a la Gobernación de Bolívar por este gran evento y esperar que se siga consolidando en una zona con vocación ganadera”.

Este tipo de valoraciones ratifica el posicionamiento de AgroBolívar como un escenario de alto nivel que contribuye al fortalecimiento de la economía ganadera y agropecuaria en la región.

Yamil Arana fortalece el desarrollo del campo bolivarense

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó que esta feria hace parte de la apuesta integral de su administración por el desarrollo del campo, fortaleciendo la productividad rural y generando nuevas oportunidades económicas para las comunidades.