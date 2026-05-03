“Acuden a leguleyada sin sentido”: De la Espriella se defiende tras indagación por firmas en CNE

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se defendió tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrir un proceso preliminar en su contra por la presunta falsedad de sus firmas de inscripción, como lo conoció Caracol Radio.

“No hubo irregularidades, todo fue revisado hasta la saciedad, pese a que me querían fuera del juego. Y, aun así, sobrepasamos ampliamente el número mínimo de firmas. Por eso insisto, mi candidatura está en firme y nadie la puede tumbar”, dijo.

Y atribuyó la investigación del CNE a una supuesta campaña en su contra: “En este último mes, después de 10 meses de guerra sucia, operan su podrida y fracasada operación Júpiter. Además, hacen encuestas arregladas, sacan titulares tendenciosos, y ahora acuden a una leguleyada sin sentido para seguir generando basura”.

Además, cuestionó al CNE por no haber rechazado de plano la solicitud para investigarlo, sino haber avocado el conocimiento para tener que decidir: “lo único que pueden decidir es que eso no tiene ni pies ni cabeza a la luz del derecho y la jurisprudencia, porque es un verdadero imposible jurídico”.

De otro lado, habló incluso de tener información sobre un presunto atentado en su contra, y pidió a las autoridades estar atentos a su seguridad y a los informes de inteligencia.

“Como no pudieron sacarme ni jurídica, ni emocional, ni espiritual, ni moralmente, ya hay amenazas serias de que van a intentar eliminarme físicamente”, concluyó.