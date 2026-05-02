Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

02 may 2026 Actualizado 23:14

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

UTS lanza en la FILBo ‘Crónicas de remembranzas uteístas’

Este libro recorre 136 años de historia de la formación técnica en Santander.

UTS lanza en la FILBo ‘Crónicas de remembranzas uteístas’

UTS lanza en la FILBo ‘Crónicas de remembranzas uteístas’

UTS lanza en la FILBo ‘Crónicas de remembranzas uteístas’

Este sábado, 2 de mayo, se lanzó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) la obra ‘Crónicas de remembranzas uteístas (Unidades Tecnológicas de Santander) 1888-2024’, que recorre 136 años de historia de la formación técnica en Santander.

El libro hace un recuento desde la fundación de la Escuela de Artes y Oficios en 1888 hasta las actuales Unidades Tecnológicas de Santander. El texto narra cómo la educación técnica impulsó la industrialización y el desarrollo de la región.

El lanzamiento de ‘Crónicas de remembranzas’ contó con una charla entre el rector de la UTS, Omar Lengerke, y el periodista Juan Diego Alvira. En el conversatorio, se reconoció el esfuerzo que se ha hecho desde la institución para transformar el panorama productivo de la región y, en general, del país.

Sebastián Herrera

Sebastián Herrera

Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir