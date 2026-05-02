UTS lanza en la FILBo ‘Crónicas de remembranzas uteístas’

Este sábado, 2 de mayo, se lanzó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) la obra ‘Crónicas de remembranzas uteístas (Unidades Tecnológicas de Santander) 1888-2024’, que recorre 136 años de historia de la formación técnica en Santander.

El libro hace un recuento desde la fundación de la Escuela de Artes y Oficios en 1888 hasta las actuales Unidades Tecnológicas de Santander. El texto narra cómo la educación técnica impulsó la industrialización y el desarrollo de la región.

El lanzamiento de ‘Crónicas de remembranzas’ contó con una charla entre el rector de la UTS, Omar Lengerke, y el periodista Juan Diego Alvira. En el conversatorio, se reconoció el esfuerzo que se ha hecho desde la institución para transformar el panorama productivo de la región y, en general, del país.