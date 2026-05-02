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02 may 2026 Actualizado 19:23

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Cartagena

Riña en el barrio Arroz Barato dejó una persona fallecida con arma de fuego

También fue lesionada con proyectil una mujer

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Un informe de la Policía Metropolitana de Cartagena indicó que en el barrio Arroz Barato, calle principal, se presentó el homicidio de Leonardo Fabio Pérez Ruiz, de 37 años de edad, natural de Cartagena, quien fue trasladado a un centro asistencial donde falleció.

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Testigos del sector manifestaron que se presentó una riña entre varias personas que se encontraban departiendo, donde resultó impactado el ahora occiso y perdió la vida.

Al hoy difunto, le registran tres anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego (2022, 2024) y homicidio culposo (2008).

En estos hechos una mujer de 39 años resultó herida en la pierna izquierda, y fue atendida por los galenos.

Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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