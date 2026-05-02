Policía capturó a alias ‘Jhon Fredy’ de las disidencias: ofrecían 900 millones de recompensa por él

El Gaula de la Policía con apoyo del Comando de Operaciones Especiales (COPES) y la Fiscalía, capturó en Villavicencio a alias ‘Jhon Fredy’, jefe del frente ‘Iván Merchán’ de las disidencias CNEB de las Farc que opera en varios municipios del departamento del Meta.

Según los reportes de inteligencia, el señalado cabecilla contaba con una trayectoria de más de 10 años en estructuras al margen de la ley y sería quien presionaría a comerciantes y transportadores para el pago de extorsiones.

A su vez, era quien presuntamente lideraba los atentados terroristas y ataques sicariales contra aquellos comerciantes que se negaban a pagar las exigencias delincuenciales de este grupo armado.

“Alias ‘Jhon Fredy’ con 10 años de trayectoria criminal estaría extorsionando a comerciantes, transportadores, ganaderos, productores agropecuarios y pobladores quienes a través de panfletos eran citados para obligarlos a pagar entre 5 y 400 millones de pesos” señaló el coronel Edgar Andrés Correa, comandante del Gaula de la Policía.

El ministro Pedro Sánchez había ofrecido recompensa por alias ‘Jhon Fredy’

El supuesto jefe del frente ‘Iván Merchán’ de las disidencias es un viejo conocido de la inteligencia de la Fuerza Pública.

Particularmente, el ministro de Defensa había puesto sobre la mesa una importante recompensa para detener su accionar criminal.

De hecho, durante el curso de la investigación se conocieron videos grabados por ‘Jhon Fredy’ y su grupo criminal en el que advertían a la población sobre pagar las extorsiones que se extendían a todo tipo de negocios.

En la misma operación fue detenido otro de los presuntos jefes de la estructura armada ilegal. Se trata de alias ‘Marcos’, el cual según las autoridades era quien estaría liderando las confrontaciones del frente ‘Iván Merchán’ contra el Clan del Golfo, así como el reclutamiento de nuevos integrantes para sus filas.

“La captura simultánea de su cabecilla principal y de su cabecilla financiero representa un golpe estructural a este grupo, al desarticular su línea de mando y anular su capacidad de recaudo, administración y flujo de recursos ilegales” se lee.

De acuerdo con el Gaula de la Policía, dichos disidentes de las Farc recaudaban mensualmente más de 1.500 millones de pesos producto de sus actividades criminales.