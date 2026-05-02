Madrugón de oración por Cartagena congregó a más de 5.000 fieles en Las Tenazas

La Comunidad Cristiana La Unción realizó este 1 de mayo su tradicional “madrugón” en las playas de Las Tenazas, en Cartagena, donde más de 5 mil personas se congregaron desde las 4:00 de la mañana para adorar a Dios y elevar oraciones por la ciudad.

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Durante la jornada espiritual, los asistentes participaron en un tiempo de alabanza, clamor y reflexión, en el que se elevaron peticiones por la paz, la seguridad y el bienestar de Cartagena y del país.

“Este madrugón se hizo para orar por la ciudad, por las pandillas y para que sea Dios quien tome el control de Cartagena”, manifestó el apóstol Esteban Acosta, líder de la congregación.

El encuentro estuvo marcado por un ambiente de profunda espiritualidad, en el que, aseguran, “Dios se movió en medio de su pueblo”, motivando a los creyentes a clamar su nombre y a declarar bendiciones sobre la ciudad y Colombia.

Durante la actividad se realizaron además dos actos proféticos, como símbolo de fe y esperanza para los asistentes, quienes acudieron en familia y en comunidad.

Finalmente, el apóstol Esteban Acosta envió un mensaje a todos los ciudadanos, invitándolos a mantener la fe y a avanzar de la mano de Dios para alcanzar la victoria en medio de las dificultades.