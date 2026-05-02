Inició fundición de base que soportará nuevo puente de Las Palmeras

Lo que durante años fue una obra inconclusa y un símbolo de frustración para la comunidad, hoy avanza con hechos reales gracias a la gestión articulada del gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz. El puente vehicular que conectará nuevamente a Las Palmeras con Las Palmeritas entró en una etapa determinante de su construcción, alcanzando un 63,82 % de avance y consolidando su fase estructural con los trabajos de cimentación.

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Tras ejecutar con éxito las labores de pilotaje en un terreno de condiciones hidráulicas complejas, durante la jornada de hoy se dio inicio a la fundición de elementos fundamentales como las vigas y la losa estructural, que servirán de soporte para los box culverts que conformarán el puente. Estas actividades hacen parte de la etapa crítica del proyecto, lo que significa un paso determinante en su desarrollo y evidenciando un avance sólido y acorde con la programación técnica establecida.

Este progreso cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que la obra venía de más de cuatro años de retrasos. Hoy, gracias al acompañamiento técnico de la Secretaría de Infraestructura del Distrito, el contratista logró ajustar su proceso constructivo, destrabar la ejecución y encaminar el proyecto hacia su culminación.

Actualmente, se proyecta que la obra esté lista en un plazo aproximado de cuatro meses.

El puente, de 32 metros de longitud y 9 metros de ancho, con cinco (5) box culverts tipo cajón y andenes peatonales a ambos lados, será una solución definitiva para una zona históricamente afectada por inundaciones y dificultades de movilidad, integrando de manera eficiente a estos barrios con la red vial del sur de la ciudad.

“Este puente es la prueba de que cuando hay decisión, las obras sí avanzan. Aquí encontramos un proyecto frenado, pero lo destrabamos, lo reencaminamos y hoy vemos cómo toma forma. Esta estructura va a cambiarle la vida a la gente de Las Palmeras y Las Palmeritas, que por años tuvo que convivir con el abandono y las dificultades para movilizarse”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

La comunidad, por su parte, ha recibido con optimismo los avances. Líderes y residentes destacan que, después de años de espera, hoy ven cómo la obra progresa y se acerca a convertirse en una realidad que transformará su día a día.

El proyecto se ejecuta mediante un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de Findeter, y la Alcaldía Mayor de Cartagena, sumando esfuerzos técnicos y financieros para garantizar su correcta ejecución.

Más que un puente, esta intervención representa una solución estructural a problemas históricos, mejorando la conectividad, reduciendo riesgos por inundaciones y devolviéndole a la comunidad la tranquilidad de contar con una infraestructura segura y funcional.