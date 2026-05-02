“Fluctuaciones eléctricas afectan suministro de agua en Arjona y Turbaco”: Acualco

Los problemas que se han venido presentando en el suministro de agua potable en los municipios de Arjona y Turbaco obedecen, principalmente, a las fluctuaciones en el servicio de energía eléctrica que presta la empresa Afinia en el circuito que alimenta la planta de tratamiento de agua.

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Así lo explicó Humprey García, gerente de Acualco S.A. E.S.P., quien indicó que esta situación se ha venido registrando desde hace más de tres a cuatro meses, afectando la estabilidad operativa de la infraestructura encargada de potabilizar y distribuir el agua hacia ambos municipios.

“Lo que ha venido sucediendo desde hace más de tres a cuatro meses es que el operador de red Afinia presenta fluctuaciones constantes en el circuito Gambote 5, donde está ubicada nuestra planta de tratamiento. Estas variaciones en el suministro eléctrico generan paradas inesperadas en los equipos, afectando la continuidad del proceso de potabilización y, por ende, el suministro de agua a la comunidad”, explicó el gerente.

El funcionario precisó que los sistemas que operan en la planta dependen de un suministro eléctrico estable y continuo, por lo que cualquier alteración en la energía genera impactos directos en la capacidad de producción y distribución del recurso hídrico.

Acualco S.A. E.S.P. reiteró que ha venido informando de manera oportuna a la empresa operadora de energía sobre estas situaciones, solicitando acciones correctivas que permitan estabilizar el servicio eléctrico y evitar interrupciones que afectan a miles de usuarios en Arjona y Turbaco.

La empresa también hizo un llamado a la comunidad para mantener la calma y hacer un uso responsable del agua mientras se avanza en la solución de las dificultades técnicas que afectan el sistema.

Finalmente, la empresa aseguró que continuará informando a la comunidad sobre los avances en la estabilización del sistema y las acciones que se implementen para garantizar la continuidad y calidad del servicio de agua potable en Arjona y Turbaco.