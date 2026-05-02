Escuela Naval Almirante Padilla recibió “Carrera por Nuestros Héroes”

La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” – ENAP abrió sus puertas a 564 corredores que participaron en la décimo octava versión de la Carrera por Nuestros Héroes, liderada por la Corporación Matamoros. Una iniciativa que continúa trabajando en beneficio de los hombres y mujeres de la Fuerza Pública con discapacidad adquirida y las familias de quienes han entregado su vida por el país.

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La jornada deportiva comenzó al amanecer en la Isla de Manzanillo, con actos protocolarios presididos por el Ministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez; la Directora Ejecutiva de la Corporación Matamoros, María Alejandra Neira Montes; el Comandante de la Fuerza Naval del Caribe, Vicealmirante Carlos Hernando Oramas Maldonado; y el Director de la ENAP, Contralmirante Juan Pablo Pinilla.

Tras dar la bienvenida a los participantes, el Ministro de Defensa dejó un mensaje que ratificó la motivación de la carrera: “Corramos por ellos, corramos por Colombia”. Una causa que, como lo destacó la Corporación Matamoros, recuerda que Colombia es un país de héroes.

Familias enteras se sumaron a esta actividad, que incluyó recorridos en las distancias de 5k, 10k y 15k, demarcados a lo largo de las vías internas de la Escuela Naval donde se forman los Oficiales de la Armada de Colombia, de la Marina Mercante y se capacitan profesionales del sector marítimo, fluvial y portuario.

Cada kilómetro estuvo acompañado por el bloque tricolor del Batallón de Cadetes, cuyos integrantes animaron a los corredores demostrando los valores de unidad y honor que distinguen a los marinos de Colombia.

Como institución comprometida con el bienestar de sus tripulantes, la Armada de Colombia, a través de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” reafirma su respaldo a este tipo de iniciativas que promueven la solidaridad y el reconocimiento a quienes han servido al país, fortaleciendo lazos institucionales y contribuyendo a la construcción de una sociedad que honra y apoya a sus héroes.