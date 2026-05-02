Escritor Gustavo Tatis llega a Filbo 2026 con libro sobre García Márquez

El periodista, escritor y poeta cordobés Gustavo Tatis Guerra presentará este lunes 4 de mayo una edición ampliada de su obra La flor amarilla del prestidigitador. Encuentros con Gabo, durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

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La cita será a las 11:30 de la mañana en el Gran Salón D, donde el autor dará a conocer esta nueva versión del libro publicada por Periscopio Casa Editorial, que llega con siete capítulos adicionales y un prólogo escrito por Dasso Saldívar.

La obra, que profundiza en la relación personal y literaria entre Tatis Guerra y el nobel colombiano Gabriel García Márquez, fue finalista en 2020 del Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana en su primera edición, la cual contenía 17 capítulos.

Según la presentación del libro, esta edición incorpora relatos inéditos que incluyen una extensa entrevista con García Márquez, detalles sobre un hermano mayor que el escritor no alcanzó a conocer, referencias a su hija secreta, un ensayo escrito por Mercedes Barcha sobre el río Magdalena durante su etapa estudiantil, así como episodios relacionados con la muerte de Mercedes, la última parranda de Gabo en 2014 y su vínculo con amigos en Cartagena.

El lanzamiento se realizará en el conversatorio Entre la memoria, la historia y el linaje: historias que nos habitan, espacio en el que se abordarán las memorias y anécdotas recogidas por el autor a lo largo de décadas de cercanía con el creador de Cien años de soledad.

La flor amarilla del prestidigitador reúne una serie de crónicas que reconstruyen momentos íntimos y poco conocidos de García Márquez, a quien Gustavo Tatis conoció personalmente en la década de los 80 en Arjona.

Oriundo de Sahagún, Gustavo Tatis Guerra cuenta con una destacada trayectoria en el periodismo cultural colombiano. Fue ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y posteriormente recibió tres nominaciones más a este reconocimiento en 1993, 1995 y 1997.