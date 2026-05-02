En Cartagena disponibles vacunas contra sarampión para quienes viajen al mundial

La administración del alcalde Dumek Turbay Paz, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud-Dadis, entrega un parte de tranquilidad a la comunidad luego de confirmarse un caso positivo de sarampión en Cartagena.

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A través del Dadis, se encuentran habilitados tres puntos de vacunación contra el sarampión, con especial atención a quienes tienen la intención de viajar a las sedes del Mundial de Fútbol 2026, que se jugará en ciudades de México, Estados Unidos y Canadá.

Los puntos, que estarán a disposición de los viajeros internacionales, están ubicados en el Hospital de Canapote y en los centros de salud de Daniel Lemaitre y San Vicente de Paul, en el barrio Escallón Villa, en horario de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Los sábados, de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. Como requisito, los viajeros deben presentar tiquete de viaje y pasaporte.

El Instituto Nacional de Salud confirmó, a través de una Sala de Análisis de Riesgo (SAR), un nuevo caso de sarampión en el país.

El caso confirmado fue captado en Cartagena de Indias, correspondiente a un hombre de 25 años, cuya fuente de infección se encuentra en estudio.

El paciente está en buen estado general de salud y las entidades locales de salud, con el apoyo del INS, realizan seguimiento a sus contactos cercanos (personas con las que estuvo durante el desarrollo de la enfermedad), con el fin de interrumpir posibles cadenas de transmisión.

Con este, son seis casos registrados en Colombia: cuatro procedentes de México, uno de Estados Unidos y uno en estudio.

La autoridad sanitaria, a través de su director Rafael Navarro España, entregó un parte de tranquilidad a la comunidad frente a este caso. “El paciente se encuentra recuperado y, desde el programa de vigilancia epidemiológica, se realiza monitoreo permanente”, dijo Navarro.

Así mismo, el director señaló la importancia de la vacunación: “en el Distrito se cuenta con más de 70 puntos de vacunación habilitados y, con la ESE Cartagena, se han dispuesto tres puntos para viajeros internacionales”.

La vacunación para viajeros se aplicará a personas entre los 11 y 59 años sin antecedente vacunal verificable: una dosis al menos 15 días antes del viaje.

Cabe recordar que, desde Dadis, se continúan intensificando los protocolos de bioseguridad en las terminales aérea y portuaria, con el objetivo de verificar el estado de salud de los viajeros internacionales a su llegada.