‘El Pinta’, detenido por presunto tráfico de drogas en el centro histórico de Cartagena

En una ofensiva contra el tráfico de estupefacientes y el hurto, uniformados de la Policía Nacional propinan un importante golpe contra la delincuencia en zonas turísticas de la ciudad, capturando en flagrancia a “El Pinta”.

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La oportuna reacción de las patrullas de vigilancia y el Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, permitió sorprender a “El Pinta”, expendiendo sustancias alucinógenas en el sector del Muelle de Tablas, del Centro Histórico.

Al capturado, de 28 años de edad, se le incautaron más de 40 dosis de marihuana, listas para su comercialización.

El presunto delincuente presentaba 13 anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto, fuga de presos, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Al parecer, este actor delincuencial sería el presunto responsable del tráfico de estupefacientes en sitios turísticos de la ciudad.

Esta persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de tráfico de estupefacientes, a espera de las audiencias de control de garantías que definan su situación judicial.

“Seguimos trabajando de la mano de las comunidades para fortalecer la seguridad y la convivencia en el área metropolitana, con un servicio de Policía más cercano”, sostuvo el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.