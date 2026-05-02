Distrito de Cartagena reporta ejecución de 164 obras en Localidad 1

La Localidad 1: Histórica y del Caribe Norte, con aproximadamente 289.000 habitantes, está siendo transformada por la administración del alcalde Dumek Turbay, con un total de 164 obras que impactan de manera directa la calidad de vida de sus comunidades y el fortalecimiento del desarrollo urbano y rural.

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Este territorio, que concentra sectores estratégicos como Chambacú, Los Calamares, Centro Histórico, Getsemaní, Marbella, Pie de la Popa, Canapote, San Francisco, Torices, El Bosque, Bocagrande, así como Barú, Tierrabomba, Ararca y Caño del Oro, entre otros, registra importantes intervenciones en materia de infraestructura física, en respuesta a las necesidades sociales de muchos de sus barrios y corregimientos, así como por su relevancia turística, económica, patrimonial y su riqueza cultural, con una significativa presencia de población afrodescendiente y raizal.

Durante 2024 y 2025, la inversión en esta localidad supera los $722 mil millones, correspondiente a los registros presupuestales expedidos para obras de infraestructura física, algunas ya terminadas y otras en proceso de ejecución. En número de intervenciones, la Localidad 1 registra 164 obras. Durante este periodo, la Localidad 2, De la Virgen y Turística, concentra 245 obras, mientras que la Localidad 3, Industrial y de la Bahía, alcanza 191.

“Siempre hemos dicho que a Cartagena la vamos a transformar de forma integral, invirtiendo recursos para que el progreso sea inclusivo. Muchas veces se asocia a la Localidad 1 con barrios privilegiados o exclusivos; dejando de lado que tiene decenas de barrios populares y acoge a la zona insular y a muchos corregimientos que hoy son atendidos y escuchados, tras décadas de sufrir del abandono y la desidia”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y resaltó: “El cemento no solo construye el Gran Malecón del Mar y el Reloj Floral, sino que también construyó las paredes del hospital de Canapote, las aulas del colegio Santa María y los escenarios infantiles del Nuevo Chambacú, nunca antes vistos en un escenario deportivo recreativo en Cartagena”.

Infraestructura vial y grandes obras urbanas

Entre las principales intervenciones se destaca la construcción del Gran Malecón del Mar, una de las obras más ambiciosas de infraestructura y espacio público en Cartagena, que contará con senderos peatonales, ciclorrutas, vías de servicio, zonas verdes, plazoletas, parqueaderos, zonas de aprovechamiento económico, puntos de información turística y baterías sanitarias.

También se resalta el denominado proyecto “4 en 1”, una intervención integral que aborda la problemática de inundaciones en Bocagrande y Castillogrande; junto a la rehabilitación de la avenida Chile, el fortalecimiento de la protección costera y de los drenajes pluviales, y la renovación de parques, plazas y peatonales.

A estas se suman la rehabilitación y mejoramiento del Corredor Histórico del Centro, la intervención de la vía Transversal Isla Barú, la nueva vía Loma Fresca–La Popa con su mirador y obras del programa “Vías para la felicidad” en sectores como 7 de Agosto, Daniel Lemaitre y la avenida del Consulado.

Esta última, una de las principales arterias viales de Cartagena, beneficia con su óptimo estado a conectar barrios como Zaragocilla, Amberes, Barrio España, Escallón Villa, Los Calamares, Los Ejecutivos, Camagüey, Tacarigua, El Rubí, entre otros.

En pocos días, se reabre tras ser rehabilitada la calle de la Media Luna, la cual se suma a intervenciones viales como la Calle Larga de Getsemaní y varias calles internas del Centro Histórico, como la San Juan de Dios, y la rehabilitación integral de la avenida Santander con nuevos carriles de descongestión, andenes y separadores.

En otros sectores de la Localidad, el Distrito ha rehabilitado vías en Daniel Lemaitre, Nuevo Bosque, Santa María y conocidas como la marginal de Canapote, la avenida Ferrocarril del barrio Chile y hoy Los Calamares es un barrio totalmente pavimentado.

Muy cerca de allí, en Manga, el gobierno local ha rehabilitado varias vías importantes como el callejón Viejo Dandy, el Nuevo Dandy, la avenida Rafael Calvo y sigue interviniendo otros sectores.

Se incluyen los trabajos de relimpia del caño Juan de Angola, clave para el manejo ambiental y la mitigación de riesgos, y la construcción de los embarcaderos de Barú, en en Playa Blanca y Cholón, que mejoran la seguridad de los habitantes y turistas que visitan estos balnearios.

En materia de espacio público y patrimonio, se realizaron intervenciones en el Camellón de los Mártires, el Muelle de Los Pegasos y el Monumento a Cervantes, así como la demolición del edificio Aquarela, una acción clave para la protección del Centro Histórico.

Además, se renovaron el Puente Román y el Puente de Bazurto, incluido sus bajos que hoy son zonas verdes con arte urbano; y se recuperaron parques icónicos como el Centenario y el Parque del Reloj Floral; este último ubicado en el Pie del Cerro, barrio donde se hicieron intervenciones hidráulicas para modernizar su sistema de drenajes pluviales.

Educación

En el sector educativo, sobresalen obras de mejoramiento de ambientes de aprendizaje en colegios como los renovados colegios de Santa María, la IE de Tierra Bomba, IE José de la Vega, IE Madre Laura sede Castillo y Rada, IE Isla del Rosario, IE de Ararca, IE Soledad Román de Núñez sedes Progreso y Libertad, la Institución Etnoeducativa del Archipiélago de San Bernardo, IE San José de Caño del Oro y la IE Fernando de la Vega.

Estas intervenciones buscan dignificar los espacios educativos en sectores urbanos, rurales e insulares, beneficiando a miles de niños y jóvenes que hoy se forman en entornos dignos y no en colegios ruinosos con paredes cayéndose.

Salud y gestión de riesgos

En cuanto a la salud, sobresale la entrega del Hospital de Canapote, el centro asistencial público más importante de la Zona Norte, y la mejora en el Centro de Atención Primaria (CAP) de Nuevo Bosque.

Además, hoy el CAP de Los Cerros beneficia a miles de habitantes con servicios dignos y humanizados.

En materia de gestión del riesgo, se encuentran las obras de mitigación en el cerro de La Popa, específicamente en la ladera del Salto del Cabrón y en Loma Fresca. También la construcción de la nueva estación de Bomberos de Bocagrande, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias tanto terrestres como acuáticas.

Además, el Distrito, junto a la UNGRD, ha entregado al servicio de turistas y cartageneros varias franjas de playas de Bocagrande protegidas de la erosión costera. El Proyecto de Protección Costera avanza en ese sector y también en su fase dos en Marbella y El Cabrero.

Y no puede quedar por fuera el Plan Defensa Costera 2050, con el que el Distrito refuerza la protección marina de Cartagena frente al cambio climático y los frentes fríos, en las playas de Castillogrande y la avenida Santander en su trazado entre el Centro Histórico, El Cabrero y Marbella.

Deporte y recreación

Uno de los proyectos más relevantes es la construcción del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, una obra que integra deporte, espacio público, recreación y renovación urbana en la ciudad. A esta iniciativa se agregan las intervenciones en la Unidad Deportiva de Los Calamares, la zona deportiva de Manga, el parque Lacides Segovia y el coliseo cubierto Bernardo Caraballo.

Adicionalmente, se resalta la recuperación del Parque Espíritu del Manglar y las adecuaciones en escenarios como la cancha sintética de Los Calamares, la cancha múltiple Tikitiki en Nuevo Bosque, la cancha de sóftbol en Canapote y espacios deportivos en Tierra Bomba.

Otras intervenciones

El plan de obras también incluye adecuaciones físicas en Centros de Vida para el adulto mayor, intervenciones en inspecciones de Policía, y mejoras en el CAD de La Matuna.

“La planeación cobra sentido cuando se traduce en obras que la gente puede ver y sentir en su entorno. De manera articulada con las distintas dependencias, el Distrito lleva intervenciones a distintos puntos de la Localidad 1, desde el Centro Histórico hasta la zona insular, con el objetivo de dignificar los espacios y mejorar la vida de las comunidades”, señaló Emilio Molina Barboza, secretario de Planeación Distrital.

Y resaltó que obras como el Gran Malecón del Mar y el Nuevo Chambacú impactarán a todos los cartageneros, no solo a quienes habitan la Localidad 1; pues más allá del turismo y el espacio público de calidad, “son más empleos, valorización de predios, más seguridad y control en las playas y la dinamización de la economía de Cartagena con escenarios que atraigan a muchos más turistas”, definió el alcalde Dumek Turbay.

Finalmente, la Secretaría de Planeación, dependencia encargada del seguimiento al Plan de Desarrollo 2024-2027 y de la inversión pública, destaca que a estas obras se suman la recuperación de parques, zonas verdes y bibliotecas, así como programas de mejoramiento de vivienda que impactan directamente las condiciones de habitabilidad de las familias.