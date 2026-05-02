Controles policiales permitieron captura de hombre con orden judicial en el barrio Bicentenario

En el marco del ‘Plan Cazador’, la Policía Nacional en Cartagena lidera una ofensiva contra delitos de alto impacto, donde se logra la captura de un sujeto solicitado por un juez de la República por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

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En controles y registros desplegados por las patrullas de vigilancia en la vía principal del barrio Colombiatón, fue interceptado un sujeto conocido como ‘Walter’, de 35 años de edad.

Al verificar sus antecedentes en los sistemas de la Policía Nacional, se evidenció que tenía una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Al tomar contacto con la autoridad judicial que lo requería, se pudo constatar que el capturado era solicitado por hechos acaecidos en el año 2024, relacionados con el expendio de sustancias alucinógenas.

En el marco de estos planes operativos, se han materializado 2.562 capturas por diferentes delitos, entre las cuales 2.395 corresponden a capturas en flagrancia y 167 por orden judicial.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que se disputan el tráfico local de estupefacientes. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo el coronel Carlos Julio Esteban Blanco, subcomandante Policía Metropolitana de Cartagena