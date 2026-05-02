Colombia gana oro y plata en el Mundial de porrismo en Estados Unidos

Aunque tradicionalmente ha sido vista como una actividad escolar, el porrismo en Colombia ha evolucionado hasta convertirse en un deporte organizado, con clubes, ligas y participación en el sistema nacional vinculado al Comité Olímpico. Hoy, reúne a miles de atletas en todo el país y cuenta con procesos formales de selección para competencias internacionales.

En A Vivir Que Son Dos Días, Sergio Suárez y Sebastián Rivera, integrantes de la selección, explicaron que el logro se dio en el Mundial de Naciones organizado por la International Cheer Union en Estados Unidos, donde compitieron más de 120 países. Se coronaron campeones en la categoría infantil mixta y subcampeones en la juvenil mixta.

Los deportistas destacaron que el porrismo en Colombia ha crecido significativamente y que actualmente existen cientos de clubes en distintas ciudades, que a partir de diferentes selecciones pueden llegar a ser parte de la selección nacional y poder competir a nivel internacional.

También resaltaron que el deporte ha superado estigmas, especialmente frente a la participación masculina. “El porrismo fue fundado por hombres y hoy los equipos son mixtos, donde todos cumplen un rol fundamental en las rutinas”, explicó Sebastián Rivera.

La preparación para este campeonato implicó meses de entrenamiento intensivo, con concentraciones y trabajo técnico que incluye acrobacias, gimnasia y coordinación musical. Trabajando más de ocho meses para la preparación de este certamen.

Estos resultados están impulsado el crecimiento del porrismo en el país, promoviendo su masificación y generando mayor apoyo para futuras generaciones de atletas.