Capturado hombre que robaba con una orden de captura vigente en Cartagena

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena, mediante una rápida reacción lograron la captura de un sujeto, en el barrio El Campestre.

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La oportuna llamada al 123, permitió que las patrullas de vigilancia del CAI Blas de Lezo, capturaran a un individuo conocido como ‘El Oscarito’, de 39 años de edad, quien minutos antes, presuntamente, había hurtado varias botellas de licor en un reconocido almacén de cadena en el barrio El Campestre.

El capturado, natural de Cartagena de Indias, al verificar sus antecedentes, presentaba una orden de captura por el delito de hurto agravado, requerido por el juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad seis de la ciudad de Bogotá.

Los elementos incautados y el capturado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias preliminares que definan su situación judicial. En lo corrido del año se han capturado 362 personas por el delito de hurto, logrando una disminución de este flagelo en un -48%.

“Continuamos desplegando operativos tendientes a consolidar la seguridad y convivencia de los cartageneros, turistas y visitantes”, señaló el teniente coronel Alex Yamid González Sierra, comandante estación de Policía Caracoles.