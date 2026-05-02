Calle de la Media Luna será entregada este 8 de mayo

Cumpliendo con la recuperación de una de las arterias viales más representativas y transitadas del Centro Histórico, la calle de la Media Luna entró en su fase final y se alista para su reapertura oficial el próximo viernes 8 de mayo, marcando un antes y un después en la movilidad y el entorno de Getsemaní.

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Durante una visita de inspección, el alcalde Dumek Turbay Paz destacó el avance de la obra y confirmó que la ciudad está a pocos días de volver a poner en servicio este importante eje vial, completamente renovado.

La obra, que hace parte del programa Vías para la Felicidad liderado por la Secretaría de Infraestructura, ya alcanzó el 100 % en la pavimentación de los 293 metros lineales intervenidos, ejecutados en concreto con acabado en tono terracota, una solución que no solo mejora la durabilidad de la vía, sino que armoniza con el valor patrimonial del sector.

El secretario de Infraestructura del Distrito, Wílmer Iriarte Restrepo, señaló que en términos generales el proyecto registra un 90 % de avance, con trabajos complementarios en ejecución como la instalación de bordillos prefabricados, que alcanzan un 75 %, y la construcción de andenes en acabado tipo ginger color amarillo, que avanzan en un 40 %.

Con una inversión superior a los $4.600 millones y la generación de más de 50 empleos, esta obra refleja el compromiso de la Alcaldía Mayor de Cartagena con la recuperación integral de la malla vial y la dignificación de los espacios urbanos.

Se hará una glorieta

Uno de los elementos más importantes de esta intervención será la implementación de una glorieta en el punto donde actualmente converge el separador proveniente del puente Heredia y el sector El Pedregal de Getsemaní. Esta solución, construida de manera articulada entre la Secretaría de Infraestructura y el DATT, permitirá reorganizar los flujos vehiculares y facilitar conexiones más ágiles en múltiples direcciones.

“Estoy contento. Estamos listos para este viernes 8 de mayo darle apertura a esta calle de la Media Luna. Nunca había estado como está quedando, y nos faltan solo los detalles. Pero la obra no parará ahí, al final tomamos la decisión de recuperar la intersección que viene de El Pedregal con sentido a Puerto Duro o al Pie del Cerro y viceversa, esto gracias a las sugerencias de la ciudadanía. Vamos a construir aquí una rotonda que permitirá una mejor circulación hacia sectores como India Catalina, Getsemaní, Manga, El Cabrero o Pie de la Popa. Esto va a evitar recorridos innecesarios y mejorar la movilidad de manera significativa”, expresó el mandatario.

El próximo 8 de mayo marcará no solo la entrega de una vía completamente renovada, sino también el inicio de una nueva solución vial con la construcción de la glorieta que transformará este punto estratégico de la ciudad. Es la muestra de un gobierno que no se limita a intervenir lo existente, sino que propone, escucha y ejecuta donde antes solo había abandono.