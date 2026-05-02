Ayuda en Acción regresa a A Vivir que son dos días para contar las historias de Colombia

Ayuda en Acción regresa a A Vivir que son dos días para contas las historias de Colombia desde sus territorios

En Colombia, donde los retos en seguridad, educación y empleo siguen marcando la agenda, han surgido iniciativas que buscan cambiar la narrativa informativa. Una de ellas es la Unidad de Periodismo Regional de la organización Ayuda en Acción. Se trata de un espacio que le da voz a las comunidades para contar sus propios procesos y avances, destacando experiencias positivas que también hacen parte de la realidad del país.

En A Vivir Que Son Dos Días, Diana Quimbay, directora país de Ayuda en Acción, explicó que esta alianza con Caracol Radio busca visibilizar historias que normalmente no tienen espacio en la agenda mediática. Siendo una forma de mostrar historias resilientes, de esperanza y de desarrollo económico en Colombia.

Diana Quimbay destacó que el enfoque está en que sean las mismas comunidades quienes narren sus procesos. Según explicó, la iniciativa permite que líderes y actores locales sean escuchados y reconocidos, mostrando que, a pesar de las dificultades, existen avances y soluciones desde los territorios.

La organización, con 45 años de trabajo a nivel global y 17 en Colombia, desarrolla proyectos enfocados en empleo, emprendimiento, educación e infancia, especialmente en zonas vulnerables del país. Estos procesos, según indicó, buscan generar oportunidades reales de desarrollo y mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Además, resaltó que esta alianza también representa una apuesta por un periodismo con enfoque constructivo, en el que no solo se informan problemáticas, sino que también se abren espacios para contar soluciones y generar esperanza.

La unidad de periodismo regional se emite los fines de semana en A Vivir Que Son Dos Días, llevando a los oyentes historias que, además de informar, buscan inspirar y mostrar otras realidades del país.