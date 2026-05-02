Armada frustó robo de yate en Cartagena: cuatro “piratas” fueron detenidos entre ellos un menor

En una rápida reacción por parte de unidades de la Fuerza Naval del Caribe de la Armada de Colombia, se frustró la configuración del delito de hurto de una motonave que pertenece a un ciudadano extranjero en la capital del departamento de Bolívar.

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La Torre del Sistema Integrado de Control y Vigilancia Marítima, fue la encargada de alertar a la Estación de Guardacostas de Cartagena sobre la presencia sospechosa de una embarcación artesanal tipo cayuco que navegaba en cercanías de un club náutico en horas de la madrugada.

De manera inmediata a la zona se destacó una Unidad de Reacción Rápida, la cual, al llegar, detectó la presencia de cuatro personas a bordo de una embarcación menor a la que le ataron una cuerda con la que pretendían remolcar un yate de matrícula estadounidense de nombre “Sun Chaser”.

Al verificar la situación, los tripulantes de la Institución Naval procedieron a trasladarlos a muelle seguro y posteriormente los pusieron a disposición de las autoridades competentes para continuar el proceso de judicialización. Mientras que, la embarcación rescatada quedó bajo custodia de la Capitanía de Puerto de Cartagena.

Los tres capturados de 53, 25 y 19 años deberán responder por el delito de hurto, mientras que el menor aprendido de 17 años fue puesto a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia.

La Armada de Colombia a través de la Fuerza Naval del Caribe continuará protegiendo las líneas de comunicación marítima del gran Caribe colombiano, que permitan una navegación libre y segura.

Al tiempo que, invita a la gente de mar a denunciar cualquier delito o emergencia a través de la línea 146 que se encuentra disponible las 24 horas del día.