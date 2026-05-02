Alcaldía de San Juan Nepomuceno pagará pruebas ICFES a cerca de 500 estudiantes

El alcalde de San Juan Nepomuceno, Guido Figueroa Martínez, anunció que la Administración Municipal cubrirá el valor total de las pruebas ICFES para alrededor de 500 estudiantes que las presentarán este año en el municipio.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El mandatario explicó que la iniciativa hace parte de la estrategia municipal para convertir a San Juan Nepomuceno en un referente en educación, especialmente en educación superior, facilitando el acceso de los jóvenes a programas universitarios y técnicos.

“Acabamos de transferir el valor total de las pruebas ICFES que presentarán alrededor de 500 estudiantes en nuestro municipio de todas nuestras instituciones. Ya los padres de familia no tendrán que preocuparse este año tampoco por salir a buscar el costo de esas pruebas para sus estudiantes”, expresó el alcalde.

Según indicó el mandatario, con esta decisión los padres de familia no tendrán que asumir el pago del examen, alivianando la carga económica de cientos de hogares sanjuaneros.

Figueroa agregó que el objetivo no solo es gestionar la llegada de universidades al municipio, sino también garantizar que los bachilleres tengan herramientas reales para continuar su formación profesional.