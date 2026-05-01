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Familias se quedaron con lo que tienen puesto: gestión de riesgo de Ocaña por avalancha de Río Tejo

Gustavo Paba, coordinador de gestión del riesgo de Ocaña, pasó por los micrófonos de Caracol Radio para hablar sobre la avalancha del río Tejo en el municipio de Ocaña, en norte de Santander, que deja mil personas damnificadas y doscientas viviendas afectadas.

Según dijo, debido a las fuertes lluvias que se presentaron en la cabecera donde nace el río Tejo, en este caso el corregimiento del Espíritu Santo, lamentablemente nos deja esa cifra de más de mil personas damnificadas.

Diferentes barrios de municipios se vieron afectados por la creciente de avenida torrencial que se presentó por parte del río Tejo, donde varias familias perdieron todos sus enseres y “solamente quedaron con lo que tienen puesto”.

Hasta el momento, no se han reportado personas fallecidas ni desaparecidas.

“Estamos haciendo en este momento los censos de damnificados en cada uno de los sectores del municipio para poder articularnos con el gobierno departamental y el Gobierno Nacional de integrar las ayudas humanitarias y las obras de mitigación respondientes debido a esta magnitud de situación”, dijo.