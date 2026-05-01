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“Es una ofensiva coordinada para generar terror”: Indepaz por ola de violencia en Cauca y Valle

Leonardo González, director de Indepaz, conversó con Caracol Radio a propósito de la ola de violencia en Cauca, Valle del Cauca y el suroccidente del país, dejando varias víctimas mortales y heridas.

“Rechazamos esta escalada violenta entre el 24 y 28 de abril en todo el suroccidente del país, la cual deja decenas de hechos armados y múltiples víctimas civiles. Es un impacto directo en la vida de las personas, viven con zozobra y no son hechos aislados; es una ofensiva coordinada porque usan ataque con explosivos, ataque con drones, carrosbomba, hostigamientos, bloqueo de corredores estratégicos para generar terror y disputar el control de la población”, dijo.

De esta misma manera, señaló que con estos actos se profundiza el conflicto en la zona, donde hacen presencia estructuras como la Dagoberto Ramos y la Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

“Dicen ‘estamos presentes’ y hay una degradación del conflicto”, agregó.

Detalló que las acciones violentas son “una guerra contra la población civil, no contra el Estado”.

Acciones del Gobierno Nacional

González exigió al Gobierno Petro la presencia militar e integral en el suroccidente del país, además de hacerle caso a las alertas tempranas.

“Estamos viendo la cantidad de alertas tempranas de la Defensoría del pueblo que se han emitido en los últimos años en la que se habla de la presencia de estos grupos armados y el control que hacen. Algunos hablan de gobernanzas armadas”, mencionó.

Escuche la entrevista completa aquí: