En el Hospital Internacional de Colombia se implantó el corazón artificial número 40

Bucaramanga

El Hospital Internacional de Colombia se sigue consolidando como uno de los centro médicos más importantes del país y en el marco de los 40 años de la Fundación Cardiovascular se implantó el corazón artificial número 40 y se consolida como líder a nivel nacional en estos procedimientos.

Lorena Montes, cirujana cardiovascular de la institución, indicó que en el país se han implantado 50 asistencias ventriculares de larga duración y la cifra en su mayoría se ha aportado desde el departamento de Santander.

“John Vladimir es un paciente que consultó a la Clínica Colombia en Bogotá por un infarto evolucionado. Él se trató en ese momento con este terapia percutánea que da la indicación, sin embargo, pues ya estando esto evolucionado significa que no le llega la suficiente sangre al corazón y al músculo cardíaco y ese músculo pues empieza a fallecer. Entonces, al final, pues ese corazón termina sin moverse muy bien y sin poder hacer su función de bomba y llevarle a todos los órganos la perfusión o la sangre, el oxígeno que necesita cada célula del cuerpo para poder estar bien”, indicó la doctora Montes.

Ante su estado de salud, desde el centro médico en Bogotá se comunicaron con el HIC para proceder con la implantación requerida.

“El equipo del HIC Instituto Cardiovascular se desplazó hasta Bogotá, inició soporte con ECMO —una terapia que reemplaza temporalmente la función del corazón y los pulmones— y lo trasladó en avión ambulancia hacia Bucaramanga, garantizando el soporte vital continuo durante todo el trayecto”, indicó el Hospital.

Este dispositivo que se le implantó al paciente funciona con baterías recargables e intercambiables.