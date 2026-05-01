Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

01 may 2026 Actualizado 12:49

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga

Así será la marcha por el día de los trabajadores en Bucaramanga

La movilización comenzará a las 8:30 a. m.

-FOTOGALERÍA- AME2173. BOGOTÁ (COLOMBIA), 01/05/2024.- Así será la marcha por el día del trabajo en Bucaramanga . EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

-FOTOGALERÍA- AME2173. BOGOTÁ (COLOMBIA), 01/05/2024.- Así será la marcha por el día del trabajo en Bucaramanga . EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda (EFE)

-FOTOGALERÍA- AME2173. BOGOTÁ (COLOMBIA), 01/05/2024.- Así será la marcha por el día del trabajo en Bucaramanga . EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Bucaramanga

Sindicatos, centrales obreras y trabajadores en general participarán en la marcha que se realizará hoy en Bucaramanga en marco del día internacional de los trabajadores, la jornada comenzará desde las 8:30 a. m. en la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento y finalizará en el parque de Los Niños.

“Con todos los trabajadores que están en el área metropolitana se marchará como todos los años, en el parque de los niños habrá actividades sindicales y un homenaje a todos los trabajadores que han fallecido”, señaló Raúl Hernández, presidente de la CUT.

La movilización hará el recorrido por toda la calle 36, después toma la carrera 27 hasta el parque de los niños en donde se realizarán actividades sindicales en homenaje a todos los trabajadores de la ciudad y del país.

Se espera que sean por lo menos 15 mil personas las que participen en esta marcha que se espera finalice sobre el mediodía.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir