Así será la marcha por el día de los trabajadores en Bucaramanga

-FOTOGALERÍA- AME2173. BOGOTÁ (COLOMBIA), 01/05/2024.- Así será la marcha por el día del trabajo en Bucaramanga . EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

Bucaramanga

Sindicatos, centrales obreras y trabajadores en general participarán en la marcha que se realizará hoy en Bucaramanga en marco del día internacional de los trabajadores, la jornada comenzará desde las 8:30 a. m. en la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento y finalizará en el parque de Los Niños.

“Con todos los trabajadores que están en el área metropolitana se marchará como todos los años, en el parque de los niños habrá actividades sindicales y un homenaje a todos los trabajadores que han fallecido”, señaló Raúl Hernández, presidente de la CUT.

La movilización hará el recorrido por toda la calle 36, después toma la carrera 27 hasta el parque de los niños en donde se realizarán actividades sindicales en homenaje a todos los trabajadores de la ciudad y del país.

Se espera que sean por lo menos 15 mil personas las que participen en esta marcha que se espera finalice sobre el mediodía.