Polémica por informe sobre obras de infraestructura en el Catatumbo

Comunidades cuestionan al Invías por obras de la Troncal del Catatumbo / Foto Getty Images / EDINSON ESTUPINAN

Norte de Santander

Sorpresa y revuelo ha causado en las comunidades y organizaciones sociales del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander, el anuncio del avance de obras viales en esa región adelantando por el Invías.

En el mismo la entidad gubernamental señala que estas han avanzado en un 80% y que compromete la pavimentación de obras sobre La Troncal del Catatumbo con una inversión que supera los $52 mil millones.

Manifiesta además que el proyecto beneficiará a 51 mil habitantes y que esta obra de infraestructura vial permitirá la conectividad de Tibú con las zonas rurales.

Sin embargo, desde la Asociación de Campesinos del Catatumbo Ascamcat, se hace un llamado al gobernador de Norte de Santander William Villamizar, y al Invias para que se revise ese anuncio al advertir que no corresponde a la realidad.

“El estado de la vía es crítico, es necesario que se active el proceso de veeduría que esta establecido en dicha obra, es claro que hay unos retrasos de las obras que se reiniciaron y se quedó a la espera de la socialización” manifiestan los representantes de esta organización social.

Así mismo señalan que “por parte del contratista es necesario hacer valer la póliza de la obra Florida-Ambato al advertir que esta quedó mal, entre otras advertencias que hacen frente al reinicio de obras en otros tramos y al desconocimiento que existe en el cronograma final de la entrega de obra”.