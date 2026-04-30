Invías avanza en operación y mantenimiento del cruce de la cordillera central entre Quindío y Tolima

Obras de mantenimiento en cruce de la cordillera central en el Quindío. Foto: Cortesía Invías

Armenia

Con una inversión de $239.297 millones, el Invías adelanta la operación y el mantenimiento integral del corredor Calarcá – Cajamarca, uno de los ejes viales más importantes para la competitividad del país que atraviesa Quindío y Tolima

El Instituto Nacional de Vías, Invías adelanta la operación y el mantenimiento integral del corredor Calarcá – Cajamarca, uno de los ejes viales más importantes para la competitividad del país.

La gestión abarca el Cruce de la Cordillera Central, una infraestructura de 76,8 km que incluye la operación de 25 túneles, 35 viaductos y 3 intercambiadores. Una importante red de ingeniería que ha transformado la movilidad en la zona, reduciendo la distancia entre Calarcá y Cajamarca a solo 31,7 km, lo que se traduce en mayor eficiencia logística para el país.

En la superficie, el Invías adelanta trabajos de construcción y rehabilitación en el tramo Cajamarca – Alto de La Línea – Calarcá.

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Estas labores contemplan la estabilización de 15 puntos críticos y la construcción del puente en voladizos sucesivos sobre la quebrada Perales (Km 38, Ruta Nacional 4003). Actualmente, se ejecutan los caissons o cimentaciones de esta estructura, diseñada para mitigar riesgos y proteger la seguridad de quienes transitan por la cordillera.

El director general del Invías, Juan Guillermo Jiménez, señaló: “Desde el Invías adelantamos labores de construcción, operación, mantenimiento y rehabilitación en este corredor estratégico, con el propósito de garantizar condiciones óptimas de transitabilidad. El avance del 66,61 % en estos resultados se refleja en el fortalecimiento de la infraestructura vial y el desarrollo regional”.

El Instituto asegura la estabilidad de este complejo sistema que atraviesa Quindío y Tolima, dinamizando la economía regional mediante la generación de 184 empleos directos y el bienestar de más de 941.577 ciudadanos.