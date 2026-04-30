“Estamos viviendo un flagelo dramático”: vocero de gremios de gasolineras por violencia en Colombia

David Jiménez, vocero gremial nacional de las estaciones de servicio (gasolineras), habló en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la coyuntura que atraviesa este sector por cuenta de la ola de violencia que vive Colombia en diferentes vías del país.

“Nosotros estamos muy preocupados con lo que está sucediendo en el suroccidente del país, que es conocido por todos los colombianos, y especialmente porque estos ataques violentos que se están perpetrando también están incluyendo en a las estaciones de servicio, principalmente en zonas como Nariño, Valle del Cauca, Cauca, y Norte de Santander”.

Así, aseguró: “Estamos viviendo un flagelo dramático, y es que por culpa de la extorsión. Las estaciones de servicio que están ubicadas en el municipio de Tibú, en el Catatumbo, decidieron cesar sus actividades, decidieron cerrar sus estaciones de servicio allá en el municipio y cerca de una docena de estaciones decidieron no continuar operando porque la extorsión lleva a que los empresarios no vean viable vender combustible” en estos lugares.

Por otro lado, el vocero de Somos Uno afirmó que esta ola de violencia no solo afecta al sector de los combustibles, sino en general al ciudadano de pie.

“Nosotros como gremios declaramos recientemente un mensaje de urgencia máxima a todas las autoridades porque las estaciones de servicio representan, tal vez, la columna vertebral del abastecimiento de combustibles líquidos en el país. No hay municipio, no hay región, no hay comunidad que pueda prescindir de este servicio público. Y lo que termina afectándose no solamente es a un sector, sino en general al ciudadano a pie”, afirmó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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