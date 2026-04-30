Activan Gaula Militar para contrarrestar el secuestro en la Provincia de Ocaña

Gaula Militar llega a Ocaña para combatir delitos como extorsión y secuestro. / Foto: Ejército Nacional.

Norte de Santander

Con el fin de combatir el secuestro y la extorsión ha sido desplegado en la provincia de Ocaña, Norte de Santander el Gaula Elite Conjunto Nacional N.°1.

Las autoridades buscan hacerle frente a este delito que durante los últimos años ha impactado a la región ante el accionar de los grupos armados ilegales que delinquen al norte del departamento.

El Ejército Nacional informó que está unidad cuenta con personal altamente capacitado, entrenado y preparado para enfrentar los delitos que atentan contra la libertad personal.

El Comandante del Grupo Gaula Élite coronel Hugo Mena Grisales dijo que “por los compromisos adquiridos e instrucciones del gobierno nacional a través del Ministerio de Defensa se ha determinado la activación del Gaula Élite.

“Esta unidad esta dispuesta a apoyar y erradicar de todas las conductas que van en contra del secuestro. Tiene todas las unidades para combatir este delito y brindar respaldo a toda la gente de Ocaña”.

Explicó el oficial que en un trabajo interinstitucional coordinado con el CTI de la Fiscalía reforzará las operaciones para consolidar la seguridad al norte de la región.