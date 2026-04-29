Tribunal de Garantías Electorales intensifica controles en Santander para comicios presidenciales

El Tribunal de Garantías Electorales de Santander inició un proceso de descentralización con el objetivo de fortalecer las labores de control, seguimiento y capacitación en los 87 municipios del departamento, de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Los integrantes del tribunal han recorrido 18 municipios de las provincias de Vélez, Comunera y Guanentina, ampliando así la presencia institucional en el territorio, con lo que buscan garantizar mayor cobertura en zonas apartadas.

“Vale la pena aclarar que el Tribunal de Santander no solo actúa en el área metropolitana. Santander es uno de los departamentos más grandes del país y tenemos 87 municipios, todos adscritos a este tribunal”, afirmó Gustavo Fernando Malagón Gamboa, miembro del Tribunal de Garantías Electorales de Santander.

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La estrategia busca asegurar la transparencia y legitimidad del proceso electoral, brindando garantías a más de 1,8 millones de ciudadanos habilitados para votar en el departamento.

Según explicó el funcionario, una de las principales tareas del organismo es llevar sus acciones directamente a los territorios: “Una de las tareas principales del tribunal es descentralizar el proceso de control, seguimiento y capacitación en todos los municipios del departamento”.

El despliegue responde a lineamientos definidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), encabezado por su presidente, Cristian Ricardo Quiroz, con el fin de divulgar, proteger y observar el proceso electoral en todo el país.