Pilotos denuncian traslado a Colpensiones sin base legal y advierten deudas de $150.000 millones

La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) denunció que desde la Superintendencia Financiera de Colombia se habría tomado una decisión que obligaría a trasladar a 347 pilotos —junto con el dinero de sus pensiones— a Colpensiones.

Según el gremio, esto se estaría haciendo sin una ley que lo permita y cambiaría las condiciones bajo las cuales los pilotos han cotizado durante años.

Para los aviadores, el problema no es solo el traslado en sí, sino lo que implica: perder la posibilidad de decidir sobre su pensión y quedar sujetos a nuevas reglas sin haberlas escogido. En palabras de la presidenta de ACDAC, se trataría de una decisión que afecta directamente sus derechos:

“Con una acción irregular se está forzando el traslado de 347 pilotos a Colpensiones, vulnerando sus derechos, derechos que tienen todos los ciudadanos en escoger su fondo de pensión” indicó Diana Martínez Presidenta de la Asociación.

El gremio asegurÓ que, por esta razón, ya presentó denuncias y acciones legales para intentar frenar la medida y que se revise si es válida o no.

El punto más delicado: qué pasa con el dinero

Más allá del debate legal, los pilotos advierten que el mayor riesgo está en el dinero que hoy se les debe. Actualmente, existe una cartera de deudas de aerolíneas que no han pagado las pensiones y que está en proceso de recuperación.

Según explican, si el sistema cambia con este traslado, ese cobro podría quedar en el aire. Así lo expuso uno de los voceros del gremio:

“Hoy quedan en un limbo jurídico más de 150 mil millones de pesos de empresas que no han cumplido con el pago de las pensiones de los pilotos en Colombia” agregó el Capitán Jorge Mario Medina Cadena Presidente de la Junta Directiva de CAXDAC.

En términos simples, el temor es que ese dinero no se recupere y que el faltante termine generando un problema mayor y más generando el impacto directo no solo a los pilotos jubilados, sino a familias que demende de este sustento.

¿Quién asumiría ese hueco?

A partir de ese escenario, los pilotos plantean una pregunta de fondo: si las empresas no pagan y el sistema cambia, ¿quién responde por esas pensiones?

El gremio advierte que, en ese caso, la carga podría terminar trasladándose al sistema público:

“¿Quién cobrará las deudas pendientes de las aerolíneas? Y si no pagan, ¿de dónde saldría la plata? Del bolsillo de los colombianos” afirmo el capitan.

Por eso, insisten en que lo que hoy es una deuda de empresas privadas podría convertirse en un problema para el Estado si no se aclara la situación.

Frente a este panorama, ACDAC pidió la intervención urgente del Gobierno y de las altas cortes para que se revise la decisión y se eviten posibles afectaciones.

“Hoy le hacemos un llamado al Presidente, a la Corte Constitucional, al Consejo de Estado, a la Contraloría, a la Procuraduría y a la Fiscalía”.

El objetivo, dicen, es que se suspenda la medida mientras se define si tiene sustento legal y se garantizan los derechos de los pilotos.

¿Que están pidiendo desde la asociación?

En concreto, el gremio plantea cinco puntos:

Suspender la decisión

Respetar el derecho a elegir fondo de pensión

Proteger el sistema actual

Evitar que las deudas se pierdan

Dar garantías sobre su futuro pensional

Por ahora, la medida impactaría directamente a 347 pilotos, aunque el gremio advierte que podría extenderse a cerca de 1.000 personas vinculadas a este sistema.