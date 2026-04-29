Candidata y candidatos a rectoría de Universidad del Tolima socializaron propuestas ante comunidad

Colombia

Recientemente, en un encuentro programado por la Secretaría General de la institución, la candidata y los dos candidatos a la Rectoría de la Universidad del Tolima para el periodo 2026-2030 socializaron con la comunidad universitaria sus propuestas de cara a la consulta que se realizará el próximo 22 y 23 de mayo.

¿En dónde se hizo el encuentro? Estos son los candidatos

El acto tuvo lugar en el Auditorio Mayor de la Academia ‘Héctor Villarraga Sarmiento’ y allí los docentes Yenny Fernanda Urrego Pereira, Jonh Jairo Méndez Arteaga, y Diego Fernando Aranda Lozano, compartieron sus planes rectorales y sus principales propuestas, y respondieron preguntas, inquietudes y comentarios de los asistentes.

¿Cuáles fueron los temas que se vieron dentro de las propuestas?

Temas como la inclusión, el uso de la inteligencia artificial, el bienestar universitario, la internacionalización, así como la equidad de género, hicieron parte de los aspectos abordados, los cuales surgieron luego de la presentación de las candidaturas, y se formularon por medio de un aplicativo tecnológico creado para este fin y por quienes tomaron la palabra en el escenario.

(En H2): La intervención de cada candidato

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(En H3) Yenny Fernanda Urrego Pereira

De acuerdo con el orden en el tarjetón, la profesora Yenny inició su intervención hablando sobre la necesidad de un bienestar integral para la universidad que incluya estudiantes, docentes, graduados y graduadas; así como de su intención de proponer la realización de una constituyente universitaria que integre saberes y territorios. Igualmente, Urrego, quien ha calificado su propuesta como “sentipensante” manifestó que se requiere el fortalecimiento de una política integral del enfoque de género que permita una mejor atención y que incluya la salud mental para los integrantes de la universidad.

Jonh Jairo Méndez Arteaga

Seguido a ello, el profesor Jonh Jairo Méndez Arteaga centró su intervención en cuatro líneas de transformación institucional: innovar para aprender, transformar para investigar, humanizar y conectar la vida universitaria, y modernizar la gestión y garantizar la sostenibilidad.

En su participación, el profesor Méndez habló de la necesidad de flexibilizar el currículo, de modernizar los laboratorios, y de aumentar los recursos para la investigación, incluidas las convocatorias del sistema general de regalías. Méndez afirmó que es importante que la universidad tenga un presupuesto participativo, que permita una transparencia activa y una cultura del cuidado que humanice la universidad.

(En H3) Diego Fernando Aranda Lozano

Finalmente, el profesor Diego Fernando Aranda, enfocó su participación en cuatro aspectos generales: la modernización de la infraestructura tecnológica de la universidad, el liderazgo en la investigación, la formación posgradual, y la metodología de vanguardia.

Aranda afirmó que la investigación aplicada que genere impacto en la región debe ser fortalecida, pues en su consideración, es necesario aumentar el número de doctorados con los que cuenta el alma mater. Igualmente, en su presentación, el candidato manifestó su intención de promover una gobernanza transparente, propuesta en la que coincidieron los tres candidatos, dentro de la que se incluyen los procesos de participación democrática al interior de la UT.

Vale la pena resaltar, que este espacio de socialización, que contó con el acompañamiento masivo de estudiantes, docentes, graduados y graduadas de la institución, hace parte de una serie de productos y jornadas en las que los aspirantes estarán participando como parte de una agenda de difusión de propuestas académico administrativas que ha dispuesto la institución, con el fin de que el proceso de elección de rector o rectora se cumpla a cabalidad y con plenas garantías de participación de todas y todos los integrantes de la comunidad universitaria.