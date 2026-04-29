Anulan reelección de Elkin Reyes como alcalde de Oiba, Santander

El Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de la elección de Elkin Alfonso Reyes Plata como alcalde del municipio de Oiba y, ordenó la convocatoria a nuevas elecciones para proveer el cargo.

La decisión, contenida en la sentencia 039 del 27 de abril de 2026, concluyó que el mandatario estaba inhabilitado al momento de inscribirse como candidato en los comicios atípicos del 18 de mayo de 2025, al haber ejercido autoridad administrativa y actuado como ordenador del gasto dentro del año previo a la elección.

Según el fallo, Reyes Plata continuó desempeñando funciones como alcalde hasta enero de 2025, pese a que su elección inicial para el periodo 2024–2027 ya había sido anulada por el Consejo de Estado en noviembre de 2024. Durante ese tiempo, suscribió contratos, expidió decretos y ejecutó recursos públicos, lo que configuró la inhabilidad contemplada en la Ley 136 de 1994.

Lea también: