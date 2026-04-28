Rey Carlos III pide la reconciliación con Estados Unidos ante el Capitolio

El monarca pidió que Reino Unido y Estados Unidos retomen los vínculos de cooperación en medio de los choques entre Keir Starmer y Donald Trump. (Foto: Henry Nicholls - Pool via Samir Hussein/WireImage) / Pool

El rey Carlos III del Reino Unido llamó a la reconciliación entre su país y Estados Unidos en medio de las tensiones entre el Gobierno laborista de Keir Starmer y la Administración de Donald Trump, durante un discurso histórico en el Capitolio con motivo del 250 aniversario de la independencia estadounidense.

La intervención, de menos de media hora y pronunciada ante las dos Cámaras del Congreso, es uno de los actos centrales de la visita de Estado de Carlos III y la reina Camila, la primera que la pareja real realiza a Estados Unidos desde su coronación.

El viaje tiene lugar en un momento en el que la relación entre Washington y Londres, una de las más sólidas del último siglo, atraviesa uno de sus niveles más bajos debido a las constantes críticas de Trump a Starmer, especialmente por su negativa a implicarse militarmente en la guerra de Irán iniciada por Estados Unidos.

Un mensaje de reconciliación

Trump no estaba en el Congreso, pero, ante la mirada del vicepresidente, JD Vance, el monarca británico no evitó tocar los temas espinosos y subrayó la importancia de mantener la alianza entre Washington y Londres, que, dijo, es “una de las más trascendentales de la historia humana”.

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El rey subrayó que ambos países comparten “una historia de reconciliación, renovación y de una asociación extraordinaria”, durante un discurso que es el primero que pronuncia un monarca británico desde el de Isabel II en 1991.

El rey Carlos III saluda congresistas en el Capitolio de Estados Unidos previo a su intervención. (Foto: Henry Nicholls - Pool via Samir Hussein/WireImage) / Pool Ampliar El rey Carlos III saluda congresistas en el Capitolio de Estados Unidos previo a su intervención. (Foto: Henry Nicholls - Pool via Samir Hussein/WireImage) / Pool Cerrar

En aquella época, la madre de Carlos III destacó la estrecha relación entre ambos países después de que el Reino Unido apoyara a Estados Unidos en la guerra del Golfo.

La situación actual es distinta, pero el monarca dio un mensaje de unidad: “Rezo con todo mi corazón para que nuestra alianza siga defendiendo nuestros valores compartidos, junto con nuestros socios en Europa, la Commonwealth y en todo el mundo, y que ignoremos los llamamientos al aislamiento”.

También rompió una lanza a favor de la OTAN, organización que Trump ha amenazado con abandonar tras no intervenir en el estrecho de Ormuz.

“La OTAN está comprometida con la defensa mutua”, afirmó, al recordar que la Alianza activó por primera vez el Artículo 5 tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

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Asimismo, instó a Estados Unidos a mantener el apoyo a Ucrania frente a Rusia, en un momento en el que este conflicto ya no acapara titulares.

El discurso fue redactado por el Gobierno británico y no por el Palacio de Buckingham, si bien Carlos III imprimió su propio tono, con varios comentarios de humor británico.

El Capitolio estuvo blindado por un dispositivo de seguridad reforzado, pocos días después del intento de asesinato contra Trump en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, un hecho que Carlos III condenó con firmeza: “Estos actos violentos nunca tendrán éxito”.

Se rebajan las tensiones

Trump, amante de la monarquía británica, también pareció dispuesto a rebajar tensiones al recibir por la mañana con la primera dama, Melania, a los reyes con una pomposa ceremonia de honor en los jardines de la Casa Blanca, con salvas de cañón y el sobrevuelo de cazas.

Ante un cielo gris que amenazaba con lluvia, Trump bromeó con el “hermoso día británico”, aseguró que los ingleses son los “amigos más cercanos” de los estadounidenses y, sobre Carlos III, al que calificó como un “hombre muy elegante”, llegó a afirmar que su madre, Mary Anne MacLeod, “estaba prendada” del monarca.

El rey Carlos III saluda congresistas en el Capitolio de Estados Unidos previo a su intervención. (Foto: Henry Nicholls - Pool via Samir Hussein/WireImage) / Pool Ampliar El rey Carlos III saluda congresistas en el Capitolio de Estados Unidos previo a su intervención. (Foto: Henry Nicholls - Pool via Samir Hussein/WireImage) / Pool Cerrar

La jornada, que concluirá con una cena de gala en la Casa Blanca, estuvo marcada por gestos de cercanía y simbolismo, tanto en la ceremonia como en un posterior intercambio de regalos, entre ellos una réplica de los planos del escritorio del Despacho Oval que el monarca entregó a Trump.

Sobre la visita de Estado sobrevuela el caso del pederasta Jeffrey Epstein a raíz de la investigación sobre el príncipe Andrés, hermano de Carlos III. Los reyes, sin embargo, no se reunirán con las víctimas durante su viaje.