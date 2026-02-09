Carlos III en el caso Epstein: el Rey colaborará en la investigación sobre su hermano Andrés

El rey Carlos III despojó de sus títulos al príncipe Andrés, salpicado por el caso Epstein. AFP.

El rey Carlos III dijo que está “dispuesto” y preparado para respaldar a la Policía británica si es contactado sobre las “preocupantes” acusaciones contra su hermano, el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, por sus vínculos con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein, indicó este lunes un portavoz del Palacio de Buckingham en un comunicado.

“El rey ha dejado claro, en palabras y a través de acciones sin precedentes, su profunda preocupación sobre los señalamientos que continúan saliendo a la luz sobre la conducta del señor Mountbatten-Windsor”, recoge la nota.

En este sentido, el Palacio de Buckingham comentó que, si bien corresponde al expríncipe Andrés abordar las acusaciones específicas que versan sobre su persona, en caso de ser contactados por la policía de Thames Valley estarán “dispuestos” a colaborar con ellos, como cabría esperar.

“Como han declarado anteriormente, los pensamientos y la solidaridad de sus majestades están y estarán con las víctimas de cualquier forma de abuso”, agregó el portavoz.

También precisó que, por el momento, las autoridades no se han puesto en contacto con nadie de la familia real sobre las recientes acusaciones de las presuntas filtraciones de información confidencial por parte de Andrés a Jeffrey Epstein durante su tiempo en el cargo de enviado especial del Reino Unido para comercio e inversión.

Preocupación de la familia real

El mensaje en nombre del monarca británico llega horas después de que los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, expresasen por primera vez públicamente su “profunda preocupación” por las recientes revelaciones con respecto al caso.

También supone un paso más de Carlos III para tratar de desvincularse de su hermano Andrés, después de anunciar la retirada de todos sus títulos y honores, incluido el de príncipe, ante las constantes informaciones, correos electrónicos y fotografías que lo vinculan con la trama Epstein.

Información confidencial

El expríncipe Andrés pudo haber enviado al delincuente sexual Jeffrey Epstein información potencialmente confidencial cuando era representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, según correos electrónicos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En un correo electrónico del 30 de noviembre de 2010, Andrew Mountbatten-Windsor, entonces duque de York y en cuya dirección de email aparece como “The Duke”, envió al financiero estadounidense informes relativos a visitas a Vietnam, Hong Kong, Shenzhen (China) y Singapur.

El entonces príncipe envió los informes al financiero estadounidense cinco minutos después de haberlos recibido de su asistente de la época.

En otro correo electrónico de octubre de 2010, citado por BBC, el expríncipe Andrés también envió detalles al delincuente sexual sobre sus próximos viajes a esos mismos destinos.