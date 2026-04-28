Rescatan a menores que caminaban solos en las calles de Bogotá: los padres estaban de rumba. Policía Bogotá

En horas de la madrugada, hacia las 2 de la mañana de este martes 28 de diciembre, las autoridades encontraron a dos menores de edad caminando solos por las calles de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá.

Inmediatamente, los uniformados preguntaron a estos menores dónde se encontraban sus padres y manifestaron que habían salido de la vivienda.

Acompañaron a los menores a su vivienda para verificar y se encontraron con una escena desoladora.

“Al llegar se evidencia que existen otros cuatro menores, los cuales se encuentran en condiciones pésimas de habitabilidad”, aseguró el teniente coronel Norberto Caro.

La puerta de la casa está abierta y los menores, de 11 y 18 meses, 3 y 4 años, se encontraban durmiendo en el piso con la casa totalmente desorganizada, sin presencia de un adulto responsable.

Horas más tarde, llegaron los padres de los menores en estado de embriaguez, por lo que los niños fueron llevados al Centro Especializado Revivir para el restablecimiento de sus derechos.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tomó el caso para investigar más a fondo esta situación.