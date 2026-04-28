Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 abr 2026 Actualizado 14:06

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Rescatan a menores que caminaban solos en las calles de Bogotá: los padres estaban de rumba

Los niños de 11, 18 meses y de 3, 4, 6 y 11 años fueron trasladados a un centro de menores para el restablecimiento de sus derechos.

Rescatan a menores que caminaban solos en las calles de Bogotá: los padres estaban de rumba. Policía Bogotá

Rescatan a menores que caminaban solos en las calles de Bogotá: los padres estaban de rumba. Policía Bogotá

Rescatan a menores que caminaban solos en las calles de Bogotá: los padres estaban de rumba. Policía Bogotá

Juliana De Los Ríos

Bogotá

En horas de la madrugada, hacia las 2 de la mañana de este martes 28 de diciembre, las autoridades encontraron a dos menores de edad caminando solos por las calles de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá.

Inmediatamente, los uniformados preguntaron a estos menores dónde se encontraban sus padres y manifestaron que habían salido de la vivienda.

Acompañaron a los menores a su vivienda para verificar y se encontraron con una escena desoladora.

Al llegar se evidencia que existen otros cuatro menores, los cuales se encuentran en condiciones pésimas de habitabilidad”, aseguró el teniente coronel Norberto Caro.

La puerta de la casa está abierta y los menores, de 11 y 18 meses, 3 y 4 años, se encontraban durmiendo en el piso con la casa totalmente desorganizada, sin presencia de un adulto responsable.

Horas más tarde, llegaron los padres de los menores en estado de embriaguez, por lo que los niños fueron llevados al Centro Especializado Revivir para el restablecimiento de sus derechos.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tomó el caso para investigar más a fondo esta situación.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir