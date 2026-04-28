¿Quién es Anant Ambani? el multimillonario indio que ofrece acoger los hipopótamos de Pablo Escobar

Tras la polémica generada por la propuesta de la aplicación de la eutanasia a los 80 hipopótamos de Pablo Escobar en Colombia, el tema trascendió fronteras y se dio a conocer que el hijo de un multimillonario indio ofreció acoger a esos animales, con el fin de evitar que sean sacrificados como planean las autoridades.

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Oficialmente Anant Ambani, hijo del magnate Mukesh Ambani, pidió al gobierno colombiano por medio de un comunicado que suspenda la decisión adoptada este mes de aplicar la eutanasia a esos animales, que han causado estragos en los ecosistemas de la nación suramericana.

¿Cuál es la propuesta de Anant Ambani?

Propuso que se les permita una “reubicación segura y dirigida científicamente, que llevaría a los 80 animales a un hogar permanente” esto se haría a su centro de animales Vantara, en India.

Este es un enorme zoológico, situado en el estado noroccidental de Guyarat, que se presenta como “uno de los mayores centros de rescate, cuidado y conservación de fauna silvestre del mundo”.

En este lugar hay cientos de elefantes, así como a 50 osos, 160 tigres, 200 leones, 250 leopardos y 900 cocodrilos, entre otros animales.

Expertos han advertido repetidamente sobre el enorme número de animales acogidos por Vantara, incluida la importación de especies raras y en peligro crítico.

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¿Quién es Anant Ambani?

La familia Ambani, de la cual es descendiente Anant, es una de las más ricas de la India, en gran parte por ser los dueños de Reliance Industries, un gigante energético y tecnológico fundado en 1966 por el empresario Dhirubhai Ambani, quien falleció el 6 de julio de 2002 a causa de un derrame cerebral.

Luego de su muerte, el control del imperio pasó a manos de sus hijos, Mukesh Ambani y Anil Ambani, pero por desacuerdos en 2005 decidieron dividir el conglomerado: Mukesh asumió el control de Reliance Industries, mientras que Anil recibió otras empresas del grupo, principalmente en sectores como telecomunicaciones, energía y servicios financieros.

Mukesh Ambani, cuyo patrimonio se estima entre 90.000 y 110.000 millones de dólares, es el padre de los gemelos Isha y Akash, así como el menor Anant, quien se ofreció a resguardar los hipopótamos de Colombia.

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Anant, tiene 31 años, es licenciado en Administración de Empresas y figura como uno de los directivos de Reliance Industries, además de ser egresado de la Brown University, en Estados Unidos. También es considerado un filántropo y una persona comprometida con el bienestar animal, así como con la sostenibilidad.

Este hombre se volvió muy reconocido el 12 de julio de 2024, cuando se habló de su boda con Radhika Merchant. Esta fue muy mencionada ya que entre los invitados había figuras de talla internacional como Shakira, Kim Kardashian, el actor John Cena, los exprimeros ministros británicos Tony Blair y Boris Johnson. Además, contó con los conciertos de Rihanna, los Backstreet Boys y Justin Bieber.

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