Toros del Valle salvó la serie ante Caimanes en Villavicencio

Toros del Valle vivió una jornada de contrastes en Villavicencio, donde cayó en el primer juego, pero reaccionó con autoridad en el segundo para dividir la serie ante Caimanes del Llano y mantenerse como líder del campeonato.

En el primer compromiso, el equipo vallecaucano vio caer su invicto tras perder 73-68 en un partido que parecía tener controlado. Toros llegó a tener una ventaja de hasta 18 puntos y dominó gran parte del juego, pero en el tramo final perdió precisión ofensiva y permitió la remontada del conjunto local.

Caimanes aprovechó el impulso en el último cuarto, donde limitó a Toros a solo ocho puntos, y encontró en Rashad Hassan a la gran figura del partido, con 21 puntos y 10 rebotes.

Para el segundo encuentro, la reacción del equipo dirigido por Bernardo Fitz no se hizo esperar. Toros mostró una versión mucho más sólida y se impuso con claridad 85-63, apoyado en un dominante tercer cuarto que terminó por inclinar el partido.

En ese periodo, el conjunto vallecaucano marcó la diferencia con un parcial de 24-9, liderado por Sa Quan Singleton, quien fue la figura del juego con 21 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias en apenas 16 minutos.

Con este resultado, Toros no solo dejó atrás la derrota inicial, sino que reafirmó su condición de protagonista en la liga, manteniéndose en la primera posición de la tabla con 15 puntos, por encima de Caimanes y Paisas.

Ahora, el equipo vallecaucano se prepara para regresar a casa, donde enfrentará a Motilones del Norte el 28 y 29 de abril, y posteriormente a Piratas de Bogotá el 8 y 9 de mayo, en el coliseo Evangelista Mora.