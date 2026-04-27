Sindicato de Goodyear en Colombia desconoce posible salida de la empresa del país

El sindicato de trabajadores de Goodyear en Colombia, Sintraincapla, afirmó desconocer cualquier plan de la multinacional para abandonar sus operaciones en el país.

El presidente del sindicato, Carlos Ramírez manifestó que esta declaración surge en medio de una huelga que supera los 40 días en la planta de Yumbo en Valle del Cauca, donde 230 de los 373 empleados exigen mejoras salariales para 2026 sin retrocesos laborales.

Dijo que el paro inició el 10 de marzo por desacuerdos en el pliego de peticiones, con mesas de diálogo fallidas incluso con mediación del Ministerio del Trabajo. Los trabajadores mantienen piquetes 24 horas y han recibido apoyo de organizaciones sindicales, considerando marchas en Bogotá.

El dirigente gremial comentó que no hay evidencia pública de planes de cierre en Colombia, a diferencia de casos pasados en Venezuela o Sudáfrica; el sindicato insiste en que la empresa debe respetar la progresividad de condiciones laborales.

De acuerdo con Ramírez hasta el momento las directivas de Goodyear no han revelado ninguna información de la posible salida de la empresa del país.