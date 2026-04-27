Regresa a la libertad camionero secuestrado en el Catatumbo

Norte de Santander.

El camionero Jairo Adelso Aparicio Reyes, de 31 años, recuperó su libertad luego de permanecer secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el pasado 17 de enero de 2026, en la región del Catatumbo.

Aparicio Reyes había sido reportado como desaparecido ese mismo día en el sector de La Mata, del municipio de Tibú, donde se perdió su rastro junto a su vehículo de carga, generando preocupación entre sus familiares y el gremio transportador.

La liberación se concretó en el marco de una misión humanitaria en la que participaron la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y una delegación de la Organización de las Naciones Unidas, que facilitaron el proceso para su retorno seguro.

El regreso del transportador se produce tras varios meses de cautiverio, en medio de los esfuerzos humanitario que se adelantan en esta convulsionada zona del nororiente colombiano, donde los casos de secuestro siguen siendo una de las principales preocupaciones para las comunidades, los sectores productivos y las autoridades.