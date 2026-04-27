Activan protocolo de evacuación por emergencias invernales en Cáchira, Norte de Santander. / Foto: Alcaldía.

Norte de Santander.

El municipio de Cáchira se mantiene en alerta luego de un consejo extraordinario del Comité Municipal de Gestión del Riesgo, en el que se definieron medidas urgentes para enfrentar las emergencias provocadas por las lluvias y los eventos de remoción en masa.

Uno de los principales riesgos se concentra en la caída de material sobre el río Cáchira, proveniente de la finca Jericó, lo que mantiene en vigilancia permanente a las autoridades.

En ese contexto, el alcalde Hermán Jaime anunció la activación de un sistema de alarmas para advertir a la comunidad sobre posibles emergencias.

“Si la alarma suena por menos de cinco minutos es para que la población esté atenta de manera preventiva, pero si se prolonga por más de 15 minutos significa que todas las casas que están sobre la ribera del río deben evacuar, de esta manera buscamos evitar pérdidas humanas”, explicó el mandatario.

El alcalde hizo un llamado a la comunidad a acatar las indicaciones y mantener la calma frente a la situación.

“Lo que estamos tratando de preservar es la vida humana”, enfatizó.

La emergencia también afecta la vereda Ramírez, donde una avalancha en Quebrada Honda generó graves daños.

Frente a esto, se realizarán inspecciones técnicas para determinar las causas del evento y evaluar el riesgo en viviendas ubicadas aguas abajo.

En materia de movilidad, las afectaciones son significativas, especialmente por la pérdida del puente en este sector.

“La idea es poder habilitar lo más rápido posible el tránsito de carácter transitorio. Estamos adelantando gestiones para conseguir maquinaria amarilla y la instalación de un puente provisional”, señaló el alcalde.

Las lluvias también mantienen en riesgo otros sectores como Boca de Monte, Las Playas y el corredor vial entre La Primavera y Cáchira, donde se han registrado desprendimientos de banca que dificultan el tránsito.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para estar atenta a las señales de alarma, seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informada a través de los canales institucionales, mientras continúa el monitoreo de la situación en medio de la temporada invernal.