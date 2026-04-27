Ocho días de incertidumbre por desaparición de dos personas en el Catatumbo

La Gabarra, municipio de Tibú . Foto: Colprensa( Thot )

Norte de Santander.

La zozobra se mantiene en el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, luego de la desaparición de Jhonatan Pavel Santa Estrada y Carmen Areliz Becerra, quienes fueron vistos por última vez cuando se dirigían hacia la vereda La Paz, en el sector conocido como La Pista.

Según la denuncian conocida, ambos desaparecieron el 19 de abril y, desde entonces, no se tiene información sobre su paradero.

Sus familiares completan ocho días sin noticias, en medio de una búsqueda marcada por la angustia y la incertidumbre.

Santa Estrada es odontólogo en la zona, donde lleva cerca de diez años prestando sus servicios, siendo ampliamente conocido por su labor en la comunidad.

Entre tanto, Becerra es habitante del sector desde su nacimiento, conocida por vecinos como una persona tranquila y sin conflictos.

Ante la falta de respuestas, sus allegados hicieron un llamado para que, en caso de que alguna organización los tenga retenidos, se respete su vida y se entregue información sobre su estado y ubicación.

Asimismo, pidieron a la comunidad aportar cualquier dato que permita avanzar en su localización.