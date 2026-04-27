Poeta cartagenera Nacha Newball ganó dos galardones en premiación “Verso dorado”

En la gala poética de premiación de “Verso dorado” del Gremio Poético Colombiano, la poeta Cartagenera Nacha Newball Jiménez, obtuvo dos galardones que son de gran relevancia en la literatura colombiana, dado que logró resaltar entre más de 900 autores que participaron en la convocatoria 2026.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Por un lado, gana la Medalla “Maruja Viera”, premio que se otorga por las cinco nominaciones que obtuvo en esta edición del premio, de las cuales, se menciona Poema del año, social, costumbrista, étnico y soneto.

Por otro lado, el premio al mejor poema del año, uno de los tres galardones más importantes de la noche por el nivel de competencia y de idoneidad de los versos.

El jurado nacional estuvo constituido por miembros de la Real Academia de la Lengua, y autores internacionales que le dieron la altura al certamen.

Cabe destacar que el mejor poema del año elegido por el Gremio Poético, es un llamado a los colombianos a valorar el país diverso en que vivimos.

“Colombia huele a esperanza” invita a reconocer en lo cotidiano el valor por el amor a la tierra, a los paisajes y al hogar, pieza fundamental de nuestra sociedad.

“Con mucha humildad recibo este galardón , dando gracias a Dios y a mi familia quienes hacen posible la inspiración de mis letras. Sigo trabajando con disciplina para dejar una huella a cada paso con mis versos”. Palabras de la autora visiblemente emocionada por el logro del caribe colombiano en este maravilloso evento.