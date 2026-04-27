Gobierno propone nuevo etiquetado frontal: incluiría sello de ultraprocesados y otros ajustes

SALUD

El Ministerio de Salud y Protección Social publicó un borrador de resolución con el que busca actualizar las reglas del etiquetado nutricional y frontal en Colombia, introduciendo cambios clave frente a la normativa vigente.

La iniciativa plantea derogar la Resolución 810 de 2021 y sus modificaciones, con el fin de unificar y fortalecer las medidas de información al consumidor sobre los alimentos envasados y ultraprocesados.

Uno de los principales cambios es la inclusión de un nuevo sello de advertencia para productos ultraprocesados, que se sumaría a los ya existentes sobre exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas y grasas trans.

Según el documento, esta medida responde a evidencia científica que vincula el alto consumo de estos productos con enfermedades crónicas no transmisibles.

“El objetivo es que los consumidores puedan identificar de manera rápida y sencilla los productos que representan riesgos para la salud”, señala el proyecto borrador.

Además, se propone la implementación de microsellos en envases pequeños, con el fin de garantizar que incluso los productos de menor tamaño incluyan advertencias visibles, superando una de las limitaciones detectadas en la regulación actual.

El nuevo reglamento también introduce ajustes ajustes técnicos

Mayor claridad en la clasificación de alimentos según su nivel de procesamiento.

Correcciones en las tablas nutricionales, para evitar inconsistencias.

Reglas más precisas sobre productos reconstituidos, envases múltiples y porciones.

El Ministerio argumenta que estos cambios buscan cerrar vacíos normativos y mejorar la comprensión de la información por parte de los consumidores.

En ese sentido, el proyecto se sustenta en estudios que evidencian el impacto de la dieta en la salud de los colombianos.

“Más del 50% de la población consume alimentos procesados y el 56,4% presenta exceso de peso, lo que ha impulsado la adopción de nuevas medidas de salud pública”, indica la resolución.

Asimismo, se destacan resultados positivos del etiquetado actual, como la reducción en la compra de productos con sellos de advertencia por parte de los consumidores, lo que refuerza la necesidad de fortalecer esta política.